Хуже, чем у нас, дела обстоят в Молдове, Сан-Марино, России, Монако, Турции, Армении и Азербайджане. При этом Азербайджан на последнем 49-м месте.





Самая толерантная по этому рейтингу страна — Мальта. За ней идут Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Франция и Португалия.





Рейтинг составлен по шести параметрам: равенство и недискриминация, возможность создать семью, запрет на язык вражды, юридическое признание статуса и возможность изменить пол, возможность быть частью гражданского общества и предоставление убежища геям, лесбиянкам, бисексуалам, трансгендерам и интерсекс-людям.