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Беларусь оказалась одной из самых нетерпимых стран к геям, лесбиянкам, трансгендерам в Европе

Беларусь на 42-м месте из 49 европейских стран в рейтинге гомофобии европейского подразделения международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей ILGA-Europe. Это значит, что у нас в стране по сравнению с другими европейскими странами очень высокий уровень нетерпимости к таким людям.

Хуже, чем у нас, дела обстоят в Молдове, Сан-Марино, России, Монако, Турции, Армении и Азербайджане. При этом Азербайджан на последнем 49-м месте.

Самая толерантная по этому рейтингу страна — Мальта. За ней идут Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Франция и Португалия.

Рейтинг составлен по шести параметрам: равенство и недискриминация, возможность создать семью, запрет на язык вражды, юридическое признание статуса и возможность изменить пол, возможность быть частью гражданского общества и предоставление убежища геям, лесбиянкам, бисексуалам, трансгендерам и интерсекс-людям.

Источник: TUT.BY
21:02 15/05/2018






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