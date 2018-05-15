



— С приездом вас. Как впечатления?





— В целом положительные. Комбайн демонстрировался в провинции Хайбер-Пахтунхва. Во время прошлого визита в Пакистан мы там были. Но в этот раз сразу по прилету поняли, что ситуация может измениться не в лучшую сторону.





— Что это значит?





— Намного реальнее стала террористическая угроза. Мы хотели показать возможности комбайна на уже знакомой местности. Но после того как проехали пять часов от Исламабада, нас развернули в обратную сторону. Потребовали разрешение Министерства внутренних дел для посещения той зоны. В Пакистане ее называют красной зоной — местом повышенной опасности. Но мы все равно получили разрешение и провели испытания там, где планировали.









— Где же находится это место?





— Возле реки Инд. Там плодородные земли. Но рядом граница с Афганистаном, откуда террористы совершают набеги. Многие теракты, которые совершаются в этом регионе, не предают огласке. Чтобы не создавать негативный имидж.





— Расскажите подробнее об испытаниях.





— "Палессе" показал себя хорошо уже с первого прохода. Пшеница у пакистанцев невысокая, не слишком урожайная. Земля неровная. Но машина шла отлично, чистое зерно выдавала. И дилер, и приглашенные фермеры, представители ведомств были довольны. Для местных аграриев это диковинка — они до сих пор убирают вручную, серпом. Редко можно увидеть "Нью-Холланды" двадцатилетней давности, у которых огромные потери зерна. И когда наш комбайн вышел и за час заменил суточный труд десятков человек, для многих это стало незабываемым зрелищем. На второй день уже приехала пресса. Журналисты даже привезли дрон и снимали работу комбайна сверху. Это видео войдет в презентационный фильм.





— Вы планировали и дальше сопровождать комбайн?





— Мы рассчитывали на это. Слесарь Виталий Баньковский и водитель-испытатель Денис Галка планировали остаться там до конца сезона, понаблюдать за "пятеркой". Не получилось. Нас охраняли пять автоматчиков, просто так перемещаться по региону, мягко говоря, не рекомендовалось. А потом на поле приехали военные.





— ???





— Предупредили, что наши жизни в опасности. Но мы остались, не бросили комбайн. Военные обещали приехать в гостиницу, посмотреть, как организована охрана. Приехали вечером, сообщили, что в тот день недалеко от места испытания произошли четыре взрыва. Теракты были направлены на военные посты. Преступники скрылись в горах. Военные выясняли даже, насколько мы можем быть причастными к совершению терактов.





— Даже так?





— Когда выяснили, что мы из дружественной страны, остаться разрешили. Но только мужчинам. Мне дали день на сборы. На следующее утро позвонили из посольства и подтвердили: нам нельзя оставаться. Согласно свежим данным, следующий теракт планировался против иностранцев, то есть против нас. Ведь информация о нашей группе прошла по телеканалам, в газетах. Посольство приняло решение о срочной эвакуации всех гомсельмашевцев. Мужчин посадили в автомобиль, я ждала их на выезде из зоны. В сопровождении охранников добирались до посольства, каждый час созванивались.





— Думаю, вздохнули с облегчением…





— И не только мы. Хочу сказать, у нас замечательное посольство в Пакистане. Только сейчас понимаю: если бы не приняли решение об эвакуации, неизвестно, чем бы все закончилось.





— Ирина Владимировна, вы по работе бывали во многих странах. Этот визит можно назвать самым напряженным?





— В плане безопасности — да. Один из военных спросил: я, европейская женщина, на самом деле такая бесстрашная? Пытался запугивать, спросил, какие страны посещала. Когда услышал, что ездила в Нигерию, где нередки похищения женщин, вопросов уже не задавал. Возможно, он понял: в каком бы опасном месте ни испытывался комбайн, мы технику нигде не бросим.





— Кстати, а что с комбайном?





— С ним все в порядке. Он находится у дилера.

О том, как проходили испытания, рассказала заместитель начальника управления департамента региональных продаж ОАО "Гомсельмаш" Ирина Привалова.