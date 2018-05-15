Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Отцы двух и более детей будут ходить в отпуск летом

Планируется разрешить отцам и отчимам двух и более детей до 14 лет уходить в отпуск летом на законных основаниях.

Поправки в Трудовой кодекс парламентарии рассмотрят уже в этом году, уточняют интернет-источники. 

Ожидается такое нововведение, как обязательный декретный отпуск для отцов. Вдобавок отцам и отчимам двоих и более детей младше 14 лет должны разрешить брать отпуск именно летом. В настоящий момент таким правом обладают лишь женщины.  

Отпуск в летний период будет предоставляться вне зависимости от желания работодателей, подтвердил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.  Закрепленное законом право, конечно, даст отцам возможность проводить время с детьми на каникулах. Это будет содействовать укреплению института семьи. 

Источник: Правда Гомель
19:24 15/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё