Отцы двух и более детей будут ходить в отпуск летом





Ожидается такое нововведение, как обязательный декретный отпуск для отцов. Вдобавок отцам и отчимам двоих и более детей младше 14 лет должны разрешить брать отпуск именно летом. В настоящий момент таким правом обладают лишь женщины.





Отпуск в летний период будет предоставляться вне зависимости от желания работодателей, подтвердил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. Закрепленное законом право, конечно, даст отцам возможность проводить время с детьми на каникулах. Это будет содействовать укреплению института семьи.

Поправки в Трудовой кодекс парламентарии рассмотрят уже в этом году, уточняют интернет-источники.