Исполнительнице хита Toy Нетте Барзилай предложили принять участие в премии Трансформация телеканала Муз-ТВ, которая состоится 8 июня. Однако менеджмент певицы ответил, что в этот день она будет занята, пишет "Наша Нина"





8 июня Нетта планирует принять участие в ЛГБТ-параде в Тель-Авиве, что для артистки гораздо важнее. Кроме того, триумфатор Евровидения выразила беспокойство тем, что в России проводить подобные мероприятия запрещено.





Программный директор российского телеканала, куда приглашали израильскую певицу, отметил, что «у всех свои ценнности».