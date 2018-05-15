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Победительница «Евровидения-2018» променяла выступление в России на гей-парад в Тель-Авиве

Победительница песенного конкурса Евровидение 2018, израильская певица Нетта Барзилай отклонила приглашение выступить в России.

Исполнительнице хита Toy Нетте Барзилай предложили принять участие в премии Трансформация телеканала Муз-ТВ, которая состоится 8 июня. Однако менеджмент певицы ответил, что в этот день она будет занята, пишет "Наша Нина".

8 июня Нетта планирует принять участие в ЛГБТ-параде в Тель-Авиве, что для артистки гораздо важнее. Кроме того, триумфатор Евровидения выразила беспокойство тем, что в России проводить подобные мероприятия запрещено.

Программный директор российского телеканала, куда приглашали израильскую певицу, отметил, что «у всех свои ценнности».

18:53 15/05/2018






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