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В Лиде автокран протаранил 12 автомобилей

Сразу 13 автомобилей пострадали в ДТП, которое произошло в Лиде 15 мая около 15.20, сообщает сайт 0154.by.
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По словам очевидцев, водитель автокрана припарковал его на небольшой горке, поставил на передачу и ушел по своим делам. Через какое-то время кран покатился и завелся. Проехав около 50 метров, он врезался в автомобили, припаркованные вдоль дороги и повредил шесть машин. После этого он выехал на встречную полосу, заехал на автостоянку, где протаранил еще шесть авто.

Некоторым машинам посчастливилось обойтись небольшими повреждениями и царапинами, а другие получили серьезные повреждения. Кстати, сам виновник ДТП также пострадал.

19:03 15/05/2018






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