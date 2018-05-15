В Лиде автокран протаранил 12 автомобилей
Сразу 13 автомобилей пострадали в ДТП, которое произошло в Лиде 15 мая около 15.20, сообщает сайт 0154.by.
|
1 из 3
По словам очевидцев, водитель автокрана припарковал его на небольшой горке, поставил на передачу и ушел по своим делам. Через какое-то время кран покатился и завелся. Проехав около 50 метров, он врезался в автомобили, припаркованные вдоль дороги и повредил шесть машин. После этого он выехал на встречную полосу, заехал на автостоянку, где протаранил еще шесть авто.
Некоторым машинам посчастливилось обойтись небольшими повреждениями и царапинами, а другие получили серьезные повреждения. Кстати, сам виновник ДТП также пострадал.
19:03 15/05/2018
Загрузка...