В Лиде автокран протаранил 12 автомобилей

По словам очевидцев, водитель автокрана припарковал его на небольшой горке, поставил на передачу и ушел по своим делам. Через какое-то время кран покатился и завелся. Проехав около 50 метров, он врезался в автомобили, припаркованные вдоль дороги и повредил шесть машин. После этого он выехал на встречную полосу, заехал на автостоянку, где протаранил еще шесть авто.





Некоторым машинам посчастливилось обойтись небольшими повреждениями и царапинами, а другие получили серьезные повреждения. Кстати, сам виновник ДТП также пострадал.



