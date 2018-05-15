В Минск приезжает супермодель Наталья Водянова – поговорить о домашнем насилии
Супермодель Наталья Водянова приедет в Минск, чтобы модерировать дискуссию о домашнем насилии, сексуальном образовании молодежи и о правах людей с ограниченными возможностями.
В эту пятницу, 18 мая, Водянова будет модерировать круглый стол на тему стигматизации, который организует Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Наталья – партнер этого фонда, рассказали CityDog.by организаторы.
Разговор пойдет о здоровье женщин, в том числе с ограниченными возможностями. Среди спикеров будут «Мисс на коляске» Александра Чичикова, сотрудницы ОО «Радислава», общественные активисты.
Попасть на дискуссию всем желающим вряд ли получится: вход по приглашениям, которые раздают активистам и чиновникам, работающим в сфере прав людей с инвалидностью.
Супермодель и филантроп Наталья Водянова основала глобальную кампанию #LetstalkAboutIt (#ДавайтеПоговоримОбЭтом), которая направлена на борьбу с табу и стигмой, в первую очередь в сфере женского здоровья. Еще модель запустила платформу ELBI, фандрайзинговое приложение по сбору средств на различные благотворительные проекты. С помощью ELBI каждый желающий может сделать благотворительный взнос, в том числе в поддержку убежища для женщин и детей, пострадавших от насилия.
18:39 15/05/2018
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