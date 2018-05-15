Разговор пойдет о здоровье женщин, в том числе с ограниченными возможностями. Среди спикеров будут «Мисс на коляске» Александра Чичикова, сотрудницы ОО «Радислава», общественные активисты.

Попасть на дискуссию всем желающим вряд ли получится: вход по приглашениям, которые раздают активистам и чиновникам, работающим в сфере прав людей с инвалидностью.





Супермодель и филантроп Наталья Водянова основала глобальную кампанию #LetstalkAboutIt (#ДавайтеПоговоримОбЭтом), которая направлена на борьбу с табу и стигмой, в первую очередь в сфере женского здоровья. Еще модель запустила платформу ELBI, фандрайзинговое приложение по сбору средств на различные благотворительные проекты. С помощью ELBI каждый желающий может сделать благотворительный взнос, в том числе в поддержку убежища для женщин и детей, пострадавших от насилия.