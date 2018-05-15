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Фотофакт: «Минсктранс» показал автоматы по продаже талончиков

На выставке «ТИБО-2018» «Минсктранс» показал автоматы по продаже талончиков на проезд в общественном транспорте. Первые четыре экземпляра могут появиться в белорусской столице уже в ближайшие месяцы.
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Как рассказал заместитель генерального директора «Минсктранса» Иван Жук, опытные образцы автоматов были произведены в Польше и сейчас проходят у нас сертификацию. После нее и соответствующих согласований первые четыре устройства появятся в самых оживленных точках города. В случае успешного тестирования будет принято решение об их дальнейших закупках.


Автоматы работают только с банковскими карточками, с их помощью можно покупать талончики, а также пополнять карты на проезд. Гаджет оснащен сенсорным дисплеем и «понимает» четыре языка.

Работает это так: вы выбираете тип операции (например, купить два талона), затем прикладываете карточку и получаете талоны. Быстро и удобно.

Фото: Вадим Замировский, 42.TUT.BY
17:49 15/05/2018






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