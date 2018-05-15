В Гродно два соседа в многоэтажке поссорились из-за сирени

«Если бросил окурок — хрюкни!»





На первый взгляд возле одной из панелек на Фолюше царит атмосфера благополучия и жизнь идёт своим тихим ходом. Дети играют в футбол, бабушки на скамейках мирно обсуждают последние новости. Однако за кажущейся идиллией скрывается непримиримая вражда соседей. Подробности узнал «Вечерний Гродно»





Начиналось всё из благородных побуждений. Однажды Кирилл решил избавить подъезд и двор от окурков, которые валялись повсюду: на лестничных пролётах, на дорожках. Особенно доставалось двум большим клумбам под балконами.





— Жить в такой грязи уважающему себя человеку нельзя. Постоянно накурено, набросано, наплёвано. В доме есть несколько любителей выпить, из-за них страдаем, — объясняет Кирилл. — Поначалу разговаривал, пытался вразумить, но им всё равно. Стал мелом на стенах писать «Не курить». Распечатал памятки с призывом убирать за собой мусор и окурки («Если бросил окурок в доме — хрюкни!») и оставлял их у дверей квартир.









Месяц назад кусты сирени, за которыми ухаживала его супруга, кто-то срубил под корень. От многолетних насаждений остались пеньки в несколько сантиметров. По мнению мужчины, это сделал сосед Михаил, заядлый курильщик, в отместку за «антитабачную войну». Недавно он поссорился с женой Кирилла и написал заявление в милицию.





— Кто разрешил ему рубить сорокалетнее дерево? Он всё засеял травкой и сказал, что ему так хочется. А как хочется другим, его не волнует, — добавляет Кирилл, показывая на пеньки.





Срубил, потому что сирень была сухая





Того самого Михаила, который, как считает Кирилл, вырубил сирень, встречаем на лавочке у подъезда. Мужчина как раз докуривает сигарету. Он не отрицает, что срубил насаждения, но, говорит, сделал это для блага растения.





— Сирень давно была сухая и старая, и срубить её было нужно, — объясняет.









По его словам, перед этим он опросил жильцов подъезда. Две трети высказалось «за». Дескать, собрал подписи, но нам показать бумаги отказался.





— Ни у кого он ничего не спрашивал, — вмешивается Кирилл. — Сирень могла расти и дальше, ничего ей не было бы.





— У меня спрашивал, и я согласилась, — встревает жительница дома.





По её мнению, сирень на самом деле нуждалась в санитарной обрезке, чтобы пошли в рост молодые ветки. Однако теперь на месте кустов остались короткие обрубки.





ЖЭС: за деревьями не следим, но обязаны убирать мусор





По словам Михаила, он поставил в известность ЖЭС о том, что собирается срубить дерево. Но, как выяснилось, о том, что сделали с сиренью, коммунальщики узнали уже потом, когда пожаловались Кирилл с супругой.





— В ЖЭС поступили четыре жалобы на действия жителя дома, который, по мнению соседей, вырубил сирень. Однако мы в этом случае бессильны: мы не следим за зелёными насаждениями возле дома, но обязаны убирать мусор. Если стороны считают, что был причинён материальный ущерб, следует обращаться в милицию, — сказали в ЖЭС № 15.





Оба соседа, кстати, так и поступили. Сейчас проводится проверка. Кирилл собирается обращаться в суд. Михаил же уверен, что в милиции разберутся «как надо».





— Зачем мне курить в подъезде, если у меня есть балкон? — недоумевает он. — Это его жена меня просила срезать сирень прошлой осенью. Говорила, мол, нужно обновить кусты, чтобы росли лучше.





— Вот на ходу выдумывает! — возмущается Кирилл.





Справка





За вырубленное дерево можно получить штраф





Согласно КоАП, за незаконное уничтожение или повреждение дерева или кустарника вне лесного фонда возможен штраф: для граждан — от 5 до 50 базовых величин (от 122,5 до 1225 рублей), для ИП — от 20 до 200 базовых (от 490 до 4900 рублей), для юрлиц — от 50 до 300 базовых (от 1225 до 7350 рублей). Кроме того, нужно возместить нанесённый природе ущерб и стоимость дерева.





Как накажут за брошенный мимо урны окурок





За мусор в неположенном месте предусмотрены предупреждение или штраф от 5 до 50 базовых (от 122,5 до 1225 рублей). За выброшенный в форточку автомобиля окурок штраф от 1 до 2 базовых (от 24,50 до 49 рублей).