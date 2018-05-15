— Если проблем по взаимным поездкам граждан Российской Федерации и Республики Беларусь внутри Союзного государства нет, то мы поставили задачу урегулировать вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран. Сейчас разрабатывается это соглашение, — рассказывает замначальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Дмитрий Демиденко. — Почему так долго идет работа? Потому что за последние десятилетия наши миграционные законодательства, наверное, стали разниться на 20%, хоть на 80% они и схожи. Поэтому сталкиваемся с определенными нюансами, но работа идет.





— По белорусской визе, например, в Беларуси можно находиться 90 дней в течение одного года, — добавляет начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. — В России по визе можно находиться 90 дней за полгода. Вот такие различия. Дело в том, что Российская Федерация связана соглашениями с ЕС, у нас пока нет соглашений.





Сроков, когда у Беларуси и России может появиться соглашение о взаимном признании виз, не называют.









Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что соглашение о взаимном признании виз облегчит пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран. Речь идет о том, чтобы иностранец, въезжающий в одну из двух стран по визе, выданной этой самой страной, мог с этой визой переместиться в другую страну.





«Соответственно, чтобы те, кому визу не выдают по соображениям безопасности или иным причинам, так же не были приняты в соседнем государстве. Мы также предлагаем использовать опыт, зафиксированный в Шенгенском соглашении, который уже доказал свою высокую эффективность. Это будет обсуждаться», — добавил глава МИД России.









Напомним, с 2014 года российские дипломаты заговорили о возможности появления единой визы Союзного государства — мини-«шенгена» для двух стран. В марте 2015 года об этом сказал Владимир Путин. В сентябре того же года — премьер Дмитрий Медведев. Тогда в его словах прозвучали первые намеки на то, что это поможет бороться с нелегальной миграцией.





Сообщалось, что документ будет касаться только тех государств, с которыми у Беларуси и России одинаковый визовый режим. Остальные иностранцы из 80 стран мира, посещающие Беларусь по 5-дневному безвизовому режиму, поехать в Россию по-прежнему не смогут.



