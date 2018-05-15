Об этом заместитель премьер-министра Беларуси упомянул в ходе энергетического форума, проходящего в Сочи. По его словам, сегодня белорусы оплачивают лишь 85% тарифа на электричество, потребляемое населением.





– Планируется в течение двух лет выйти на полное возмещение затрат на эту услугу, но это будет по мере роста заработной платы и пенсий, – цитирует Владимира Семашко БЕЛТА.





В то же время за тепловую энергию, по данным чиновника, население платит еще меньшую долю – не более 17% затрат. При этом задача выйти на 100% оплаты тепловых тарифов пока не ставится.





– В шесть раз поднять цены – кто выдержит? Даже состоятельные или люди со средним достатком не могут. Мы такую задачу и не ставим в ближайшее время, – добавил Семашко.









Белорусские интернет-пользователи неоднозначно восприняли планы вице-премьера – и оставили несколько сотен комментариев по теме на дискуссионной площадке talks.by.





«Только вчера писали, что кроме отопления платим 100% коммунальных услуг, а сегодня уже 85%... Как быстро там проценты меняются».





«Белорусы с удовольствием оплатят сто процентов, но сначала хотят увидеть расчет себестоимости и аудит от какого-нибудь уважаемого международного агентства».





«Получается, все белорусы станут тунеядцами?»





«Около 70 тысяч белорусов получают социальную пенсию, средняя медианная зарплата у нас чуть больше 600 рублей, есть куча должников по ЖКХ. Куда еще больше повышать тарифы? Народ загоняют в долговую яму и сами в долгах по уши».





«Почему государство молчит, откуда берутся деньги на возмещение затрат на коммуналку? Это деньги от недоплаченной нам зарплаты... Ведь деньги ниоткуда взяться не могут».





«Мы выдержим: трубу в окно, буржуйку в спальню».





«Да делайте, что хотите. Поедем в Армению – или она к нам…».







