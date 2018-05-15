Как рассказали TUT.BY в парламенте, в ст. 328 УК РБ планируют внести изменения в плане сроков лишения свободы, а именно снизить нижнюю санкцию по ч. 2 и по ч. 3 статьи 328 УК — до 3 и 6 лет соответственно, а конфискацию имущества заменить на штраф.





Таким образом, за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом или без штрафа. Сегодня по этой части статьи наказывают лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации.









За те же действия, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 329 или 331 УК планируют наказывать лишением свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом или без штрафа. Сейчас наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.





В ч. 4 и 5 ст. 328, а также ч. 1 и 3 ст. 328/1 УК конфискацию имущества также хотят заменить на штраф.





Напомним, 27 апреля в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три — встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента. 11 мая некоторые прекратили голодовку.