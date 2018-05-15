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Призыв-2018: в белорусскую армию этой весной направят более 10 тыс. призывников

Более 10 тыс. призывников будет направлено на укомплектование белорусской армии этой весной.

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления, заместитель начальника Генерального штаба ВС Александр Шкиренко, передает БЕЛТА.

«Призыв на срочную военную службу, службу в резерве в первую очередь обеспечивает гражданам нашей страны исполнение их конституционного долга — защиты Беларуси. Призыв проходит в соответствии с действующим законодательством. Вызову на призывные комиссии весной этого года подлежит около 45 тыс. человек. Исходя из потребностей на укомплектование ВС, других войск и воинских формирований планируется направить до 10 тыс. человек, в этот же период до 500 человек будет направлено на службу в резерве», — сказал Александр Шкиренко.

В настоящее время завершается медицинское обследование нового пополнения. Призывными комиссиями уже принято более 30 тыс. решений, предоставлено более 20 тыс. отсрочек, 85% которых — для продолжения образования. Кроме того, предоставлены отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению, в связи с осуществлением депутатских полномочий.


Должностные лица военных комиссариатов и воинских частей завершили плановую работу по отбору призывников для комплектования воинских частей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. С сегодняшнего дня с Минского городского сборного пункта и сборных пунктов всех областей начинается отправка нового пополнения в войска. «Новое пополнение будет направлено на укомплектование Вооруженных Сил, транспортных войск, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и КГБ», — проинформировал Александр Шкиренко.

В первый день в войска отправятся около 1 тыс. призывников. Торжественные церемонии отправки столичного региона прошли на базе Минского городского сборного пункта и мемориального комплекса «Курган Славы». В них приняли участие представители Министерства обороны, Минского областного исполнительного комитета, администрации столицы, общественных организаций, ветераны, родные и близкие призывников. Около 150 призванных из военных комиссариатов Минска и области пополнят ряды Вооруженных Сил.

Принятие военной присяги новым пополнением будет поведено 16 июня. Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленных сроки, уже началось и завершится до конца мая.

16:33 15/05/2018






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