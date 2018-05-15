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Магазин Adidas отказал в работе белорусскоязычному парню

Блогер Егор Тубилевич опубликовал в Твиттере переписку с потенциальным работодателем — минским магазином Adidas. Всё было хорошо, пока парень не сказал, что в жизни пользуется белорусским языком. Это стало поводом для отказа в работе.

— Вы отказываете в устройстве только потому, что человек использует государственный язык? — переспрашивает Тубилевич.

— Всё верно поняли. Ничего против не имею, но в наш магазин рассмотреть вас не можем, — отвечает администратор магазина Анатолий Моисеев. Он абсолютно уверен, что использование белорусского языка несовместимо с работой в спортивных магазинах Adidas.



Действительно ли позиция бренда заключается в том, чтобы не брать на работу белорусскоязычных людей?
Павел, руководитель розничной торговли сети спортивных магазинов Adidas в Минске, не смог прокомментировать Еврорадио этот вопрос.

Павел: Не знаю, вы какой-то резонанс развели. Я даже не поговорил с администратором магазина. Поэтому ответить вам ничего не могу.

Еврорадио: Вы подтверждаете, что не берёте на работу белорусскоязычных людей?

Павел: Я вам этого не могу сказать.

Еврорадио: То есть это была инициатива человека, который разговаривал с парнем?

Павел: Можно я хотя бы поговорю с администратором, чтобы узнать его позицию? Я же не могу за человека отвечать, что у него в голове было в тот момент.

Почётный председатель Общества белорусского языка Олег Трусов считает, что в данном случае можно вести речь о дискриминации по языковому признаку.

"Это грубо нарушает Конституцию, потому что в Беларуси человек имеет право говорить на двух государственных языках в любых условиях. Я бы на месте этого парня написал в прокуратуру, если есть доказательства. Этого человека [сотрудника магазина Adidas. — Еврорадио] прокурор может даже оштрафовать за оскорбление одного из государственных языков".

Источник: "Еврорадио"
15:09 15/05/2018






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