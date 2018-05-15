Магазин Adidas отказал в работе белорусскоязычному парню
Блогер Егор Тубилевич опубликовал в Твиттере переписку с потенциальным работодателем — минским магазином Adidas. Всё было хорошо, пока парень не сказал, что в жизни пользуется белорусским языком. Это стало поводом для отказа в работе.
— Вы отказываете в устройстве только потому, что человек использует государственный язык? — переспрашивает Тубилевич.
— Всё верно поняли. Ничего против не имею, но в наш магазин рассмотреть вас не можем, — отвечает администратор магазина Анатолий Моисеев. Он абсолютно уверен, что использование белорусского языка несовместимо с работой в спортивных магазинах Adidas.
Действительно ли позиция бренда заключается в том, чтобы не брать на работу белорусскоязычных людей?
Павел, руководитель розничной торговли сети спортивных магазинов Adidas в Минске, не смог прокомментировать Еврорадио этот вопрос.
Павел: Не знаю, вы какой-то резонанс развели. Я даже не поговорил с администратором магазина. Поэтому ответить вам ничего не могу.
Еврорадио: Вы подтверждаете, что не берёте на работу белорусскоязычных людей?
Павел: Я вам этого не могу сказать.
Еврорадио: То есть это была инициатива человека, который разговаривал с парнем?
Павел: Можно я хотя бы поговорю с администратором, чтобы узнать его позицию? Я же не могу за человека отвечать, что у него в голове было в тот момент.
Почётный председатель Общества белорусского языка Олег Трусов считает, что в данном случае можно вести речь о дискриминации по языковому признаку.
"Это грубо нарушает Конституцию, потому что в Беларуси человек имеет право говорить на двух государственных языках в любых условиях. Я бы на месте этого парня написал в прокуратуру, если есть доказательства. Этого человека [сотрудника магазина Adidas. — Еврорадио] прокурор может даже оштрафовать за оскорбление одного из государственных языков".
Источник: "Еврорадио"
15:09 15/05/2018
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