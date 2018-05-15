Магазин Adidas отказал в работе белорусскоязычному парню

— Вы отказываете в устройстве только потому, что человек использует государственный язык? — переспрашивает Тубилевич.





— Всё верно поняли. Ничего против не имею, но в наш магазин рассмотреть вас не можем, — отвечает администратор магазина Анатолий Моисеев. Он абсолютно уверен, что использование белорусского языка несовместимо с работой в спортивных магазинах Adidas.













Действительно ли позиция бренда заключается в том, чтобы не брать на работу белорусскоязычных людей? Павел, руководитель розничной торговли сети спортивных магазинов Adidas в Минске, не смог прокомментировать Еврорадио этот вопрос.

Павел: Не знаю, вы какой-то резонанс развели. Я даже не поговорил с администратором магазина. Поэтому ответить вам ничего не могу.

Еврорадио: Вы подтверждаете, что не берёте на работу белорусскоязычных людей?

Павел: Я вам этого не могу сказать.

Еврорадио: То есть это была инициатива человека, который разговаривал с парнем?

Павел: Можно я хотя бы поговорю с администратором, чтобы узнать его позицию? Я же не могу за человека отвечать, что у него в голове было в тот момент.



