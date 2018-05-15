Житель Минска пытался сбежать в Латвию

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Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета, минчанин был под следствием за грабеж. Перспектива попасть в исправительную колонию его не радовала, и он решил, чтобы избежать ответственности, нелегально перебраться в Евросоюз. За попытку незаконно перейти границу мужчину оштрафовали на 245 рублей. Пограничники передали нарушителя милиции. Что касается 78-летнего проводника, то ему грозит гораздо больший штраф — до 2450 рублей.



