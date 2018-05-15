Пожизненно: суд вынес приговор за убийство жителя Речицкого района

События развивались в деревне Александровка Речицкого района в декабре 2017 года, рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Денис Лапицкий, который поддерживал обвинение в процессе. Обвиняемый, выпивая с односельчанином, вспомнил ему старую обиду. Мол, когда он лежал в больнице, то приятель забрался в дом и вынес продукты. На фоне спиртного решил проучить гостя деревянной палкой. Избитого вытолкал за порог и лег спать. Утром он обнаружил односельчанина во дворе, пишет tut.by









Признаков жизни тот не подавал. По материалам дела, дальнейшие действия обвиняемого за гранью понимания. Он расчленил труп погибшего. Голову выбросил в реку, а тело вытянул за дом на пустырь в лесном массиве, где и оставил. После позвонил сестре и приятелю, сообщив, что «наверное, убил человека и скоро сядет». В процессе фигурант настаивал на том, что убивать не планировал. Хотел лишь проучить.





По совокупности преступлений обвиняемый приговорен к исключительной мере наказания — пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



