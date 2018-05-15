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Японского художника выпустят на свободу из белорусской колонии через неделю

Художника, которого задержали за контрабанду оружия, выпустят из белорусской колонии через неделю. Ему сократили срок наказания до 1 года 9 месяцев

Портрет Даичи Ёшидо нарисовал его брат Сэйя. Фото: svaboda.orgПортрет Даичи Ёшидо нарисовал его брат Сэйя. Фото: svaboda.org
22 мая японский художник Даичи Ёшидо выйдет на свободу. Его арестовали в минском аэропорту в апреле 2017 года и осудили на 4 года 6 месяцев колонии за контрабанду огнестрельного оружия.

Как так получилось? В 2016 году художник поехал на фестиваль манга (художественный стиль, - прим.ред.) в Одессу. На обратном пути в Киеве он купил в антикварном магазине части оружия до 1945 года выпуска для художественных целей. Украинская служба безопасности сфотографировала и тщательно проверила оружие, которое находилось в его зарегистрированном багаже.

В мае 2018 сократили срок лишения свободы до 1 года 9 месяцев, сообщает svaboda.org.


14:44 15/05/2018






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