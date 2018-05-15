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В Могилеве объявился поджигатель

На техническом этаже жилого дома по улице Островского 12 мая случился пожар. Сообщение о происшествии поступило в Могилёвский городской отдел по чрезвычайным ситуациям около 20:40.

По прибытии спасателей к месту вызова над крышей двенадцатиэтажного дома наблюдался слабый дым. После проведения разведки было установлено, что горит дверь выхода на кровлю. Предполагаемая причина пожара — поджог.

В воскресенье 13 мая около 06:55 за помощью к спасателям обратилась женщина, проживающая по улице Каштановой. Она сообщила о пожаре сарая, расположенного на территории соседнего домовладения.

По прибытии к месту вызова работников МЧС сарай горел открытым пламенем. Хозяева постройки находились на улице.

В результате пожара в сарае уничтожена кровля, стены и перекрытие, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия причины пожара — поджог.

Милиции предстоит провести расследования и установить лиц, причастных к возгораниям.
Mogilev.online
13:41 15/05/2018






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