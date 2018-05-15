В Могилеве объявился поджигатель

По прибытии спасателей к месту вызова над крышей двенадцатиэтажного дома наблюдался слабый дым. После проведения разведки было установлено, что горит дверь выхода на кровлю. Предполагаемая причина пожара — поджог.





В воскресенье 13 мая около 06:55 за помощью к спасателям обратилась женщина, проживающая по улице Каштановой. Она сообщила о пожаре сарая, расположенного на территории соседнего домовладения.





По прибытии к месту вызова работников МЧС сарай горел открытым пламенем. Хозяева постройки находились на улице.





В результате пожара в сарае уничтожена кровля, стены и перекрытие, повреждено имущество. Пострадавших нет.





Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия причины пожара — поджог.





Милиции предстоит провести расследования и установить лиц, причастных к возгораниям.