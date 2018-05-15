В Житковичах из окна больницы выпал пациент

Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





Предварительно установлено, что 48-летний мужчина, находившийся на лечении в хирургическом отделении райбольницы, выпал из окна четвертого этажа в ночь на 12 мая. В результате от полученных при падении травм мужчина умер на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится комплекс необходимых мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Основная версия - суицид.



