Московский таксист просто захотел, чтобы певица Ольга Жукова занялась с ним сексом. Когда белоруска отказала, он начал ее избивать ногами и сломал нос.

Простой сценарий

Очевидно, насильнику представлялось, что после недолгого флирта красивая женщина никак не сможет устоять перед чарами властителя баранки и отдаст ему свое тело для быстрого использования. Мечты не сбылись, но они, очевидно, имели место.

И более того, насильник считал, что имеет на это полное право – потому так и рассердился на то, что белоруска не поддалась ему. Как так – он же 1000 раз видел, что сценарий событий должен быть совсем другим!





Где он это видел? Да в интернете. Порносайты содержат сотни и тысячи роликов именно такого содержания – в такси садится девушка, а таксист быстро убеждает ее заняться с ним сексом. Сюжет стандартный, все одинаковое, ничего оригинального. Меняются только «актеры».





Идеология изнасилований

Причем тут сексуальная революция, спросит читатель? Она же просто раскрепостила нас, вырвала из-за решетки, которые были построены кровавой Инквизицией в темном средневековье!





Не будем сейчас говорить, что делала, а чего не делала Инквизиция. Процитируем англоязычную Википедию, которая передает абсолютно мейнстримныя западные взгляды на это явление:





«Сексуальная революция, также известная как «сексуальное освобождение», была социальным движением, который бросил вызов традиционным принципам поведения в сфере сексуальности и межличностных отношений в США и мире в 1960-х-1980-х годах. Сексуальное освобождение включало принятие секса вне традиционных гетеросексуальных моногамных отношений (прежде всего – брака). За этим последовали нормализация контрацепции, публичной обнаженности, порнографии, гомосексуальности и альтернативных форм сексуальности, легализация абортов».









Вот вам и весь набор идеологических оснований сексуальных ухаживаний таксиста-москвича относительно случайной женщины – секс стал тривиальной делом, им можно заняться с абсолютно случайным человеком. Брак не нужен. Более того, теперь можно не нести никакой ответственности за последствия – контрацепция и аборт решат за мачо все проблемы. А порнография дает модель поведения.





Рабиновичу пора уехать

Был такой российский анекдот времен перестройки:

— Рабинович, почему вы хотите уехать в Израиль?

— Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму.

— А какие проблемы? Вроде бы все разрешено сейчас.

— Послушайте! При царях за это вешали, при коммунистах можно было сесть в тюрьму, теперь это стало нормой. Я хочу уехать, пока это не стало обязательным.





И действительно современная массовая культура создала настоящий культ из секса. Секс почти стал показателем полноценности человека. «Храните целомудрие до брака? – Ты что, больной/ая?»





Поэтому, конечно, горячий властелин баранки был потрясен отказом – ведь он не предложил ничего ненормального с точки зрения массовой культуры, в которой он вырос. Женщина, на его взгляд, естественным образом может «давать» всем – в порнографии именно так это и происходит. А если женщина может – то почему не дает? Получается, что отказ именно ему – это личное оскорбление. И в ход пошли кулаки…





Кстати, вполне может быть, что этому «мачо» уже не раз везло с покорными жертвами, которые действительно решали, что «проще дать, чем отказать». Тем более «обидела» его такая сексуально притягательная белорусский певица.





Автор преувеличивает и притягивает за уши?

Контент-анализ 50 самых популярных порнолент показал, что 88% сцен в них содержат физическое насилие, 49% – вербальные оскорбления. При этом в этих фильмах жертва в 95% случаев реагирует на насилие и оскорбления позитивно или нейтрально, говорится в исследовании, которое было проведено в 2010 году специалистами из университетов Арканзаса, Нью-Йорка, Массачусетса.





Результаты? Более чем четыре из десяти девушек-подростков в школах Англии 13-17 лет подвергаются принуждению к нежелательным сексуальным контактам, свидетельствует исследование, которое провели Университет Бристоля и Университет Центрального Ланкашира.









Центр города Ротерхэм. Банда пакистанских таксистов примерно за 10 лет изнасиловала в городе примерно 1400 британских девушек-подростков

Почитаем австралийского психолога Лауру МакНели: «Существуют многочисленные доказательства того, что сегодняшние ребята большие сексисты, чем их дедушки, особенно в сфере сексуальных ожиданий… Австралийские органы правопорядка долгое время отмечали связь между порнографией и сексуальным насилием, хотя эту связь отрицают те, кто считает порнографию средством сексуального раскрепощения».





Дети могут теперь получать доступ к порнографии уже до 10 лет, а ребята между 12 и 17 годами становятся самой массовой группой потребителей порнографической продукции, пишет МакНели. При этом тривиализация секса и порнографии, унижения женщин, приводит к тому, что и девушки начинают принимать соответствующие роли. Таким образом в будущем, когда это поколение подрастет, ситуация только ухудшится, считает специалист.

Различные уроки –разные результаты

Что за ролевые модели предлагали в этой сфере ксендзы и попы- «мракобесы» тем самым британским, австралийским и американским дедушкам, которые 50 лет назад были меньшими сексистами, чем сегодняшние «прогрессивные» подростки? О ком рассказывали бабушкам?





Идеализированное рыцарское отношение к женщине, мужчина-защитник – с одной стороны, с другой – женщина-мать, женщина-святая. Среди последних была не только Богородица, но и многие женщины, которые пошли на смерть и пытки, защищая свою женскую честь. Это, например, святая Агата (Агафья), святая Агнеса (Агния), святая Люция (Лукия) Сиракузская, если перечислять лишь малую часть тех, кого ценят в Беларуси и католики, и православные.





Таким образом культура «мракобесов-угнетателей» в церквях и костелах учила мужчин уважать женщин, буквально молиться тем из них, кто защищал свою чистоту, уважать этот женский выбор. Плоды работы секс-революционеров, которые в значительной степени определяют современную массовую культуру – видео-уроки унижения и насилия. Ольга Жукова – не первая и не последняя белорусская жертва этого «прогрессивного» воспитания.





Вопрос в том, какую из этих культур мы возьмем в ту прекрасную Беларусь будущего, которую планируем построить.





Александр Гелагаев/АА, belsat.eu



