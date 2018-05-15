Главный специалист по педиатрии управления здравоохранения Брестской области Татьяна Бурдь сообщила sb.by, что все украинские дети находятся в стабильно тяжелом состоянии, отрицательной динамики нет:

- В реанимации остаются 5 подростков. Шестой в нейрохирургии. Два ребенка подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вчера двое детей прооперированы: мальчики с повреждениями ног и травмой нижней челюсти.

Напомним, ДТП произошло около 7 утра 13 мая на обходной дороге вокруг Беловежской пущи. Микроавтобус Renault Master под управлением гражданина Украины врезался в погрузчик Амкодор, следовавший в попутном направлении. Пострадали все пассажиры. Шестеро украинских школьников были доставлены в Брестскую областную больницу. 12-летний ребенок, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, погиб на месте происшествия.