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Один из пострадавших в ДТП в Каменецком районе мальчиков уже переведен в нейрохирургию

Ожидается, что сегодня к вечеру сюда же переведут еще одного пострадавшего.

 Главный специалист по педиатрии  управления здравоохранения Брестской области Татьяна Бурдь сообщила sb.by, что все украинские  дети находятся в стабильно тяжелом состоянии, отрицательной динамики  нет:

 - В реанимации остаются 5 подростков. Шестой в нейрохирургии. Два ребенка подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вчера двое детей прооперированы: мальчики с повреждениями ног и травмой нижней челюсти.

 

Напомним, ДТП произошло около 7 утра 13 мая на обходной дороге вокруг Беловежской пущи. Микроавтобус Renault Master под  управлением гражданина Украины врезался в погрузчик Амкодор, следовавший в попутном направлении. Пострадали все пассажиры. Шестеро украинских школьников были доставлены в Брестскую областную больницу. 12-летний ребенок, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, погиб на месте происшествия. 

12:20 15/05/2018






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