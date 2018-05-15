Один из пострадавших в ДТП в Каменецком районе мальчиков уже переведен в нейрохирургию
Напомним, ДТП произошло около 7 утра 13 мая на обходной дороге вокруг Беловежской пущи. Микроавтобус Renault Master под управлением гражданина Украины врезался в погрузчик Амкодор, следовавший в попутном направлении. Пострадали все пассажиры. Шестеро украинских школьников были доставлены в Брестскую областную больницу. 12-летний ребенок, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, погиб на месте происшествия.