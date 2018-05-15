



Организаторы рассказывают о своем скоростном опыте сотрудничества с Владимиром Цеслером: – Мы пришли к нему в студию, чтобы придумать интересный и креативный визуал о культуре виски. Концепция, идея, скотч-терьер, и шагающий парень в килте был придуман как раз во время нашего разговора. Все случилось очень быстро, до реализации идеи было всего 3 дня. Студия kilt.by, которая занимается пошивом килтов, предоставила килт и прекрасного парня. Мы нашли пшеничного скотч-терьера, провели фотоссесию, а Цеслер доработал картинки. У собаки на фото очень дворянское имя – Найт Кипиш Саншайн Реггей, но дома все зовут ее Синтрой.





Владимир Цеслер немного порассуждал о культуре пития:





– Я могу сказать, что я ничего не понимаю в винах, был во Франции, и когда официант начал предлагать вина (там было мясное блюдо), я спросил: "А есть водка?" Отвечает: "Есть?" Ну я спрашиваю: "А какая?" Он: "Ну как какая, водка и водка". Конечно, самогон покруче, и я стараюсь пить самогон, но, когда нет самогона, я выберу виски. Оно близко (я говорю о хорошем самогоне, хоть плохого много). Я думаю, брендом Беларуси должен быть хороший самогон. Я с удовольствием бы вез его в гости за границу.



