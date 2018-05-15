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Владимир Цеслер сделал принт для минского фестиваля виски. Получился парень в юбке

Один из знаковых беларуских дизайнеров обошелся с визуалом для фестиваля виски Minsk Whisky Festival лаконично - поместил на картинку три свои ассоциации: Шотландию, килты и скотч-терьера.


Организаторы рассказывают о своем скоростном опыте сотрудничества с Владимиром Цеслером: – Мы пришли к нему в студию, чтобы придумать интересный и креативный визуал о культуре виски. Концепция, идея, скотч-терьер, и шагающий парень в килте был придуман как раз во время нашего разговора. Все случилось очень быстро, до реализации идеи было всего 3 дня. Студия kilt.by, которая занимается пошивом килтов, предоставила килт и прекрасного парня. Мы нашли пшеничного скотч-терьера, провели фотоссесию, а Цеслер доработал картинки.  У собаки на фото очень дворянское имя – Найт Кипиш Саншайн Реггей, но дома все зовут ее Синтрой.

Владимир Цеслер немного порассуждал о культуре пития:

– Я могу сказать, что я ничего не понимаю в винах, был во Франции, и когда официант начал предлагать вина (там было мясное блюдо), я спросил: "А есть водка?" Отвечает: "Есть?" Ну я спрашиваю: "А какая?" Он: "Ну как какая, водка и водка". Конечно, самогон покруче, и я стараюсь пить самогон, но, когда нет самогона, я выберу виски. Оно близко (я говорю о хорошем самогоне, хоть плохого много). Я думаю, брендом Беларуси должен быть хороший самогон. Я с удовольствием бы вез его в гости за границу.


Marketing.by
12:16 15/05/2018






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