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Белоруса подозревают в мошенничестве с машинами. Его экстрадировали из России

45-летнего белоруса вернули на родину, чтобы он ответил перед законом.

Мужчину подозревают в том, что он обманом завладел машинами и деньгами на общую сумму 77 миллионов рублей «старыми». Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

45-летнего мужчину, уроженца российского Норильска и жителя Бреста, судят за мошенничество в особо крупном размере.

По материалам дела, еще осенью 2009 он взял у знакомого под расписку машину Mazda стоимостью 13 тысяч долларов для продажи. Обменял эту машину на Mercedes с доплатой в 500 долларов. Затем взял взаймы 4 тысячи долларов у другого мужчины, предоставил в качестве залога доверенность на машину — и скрылся.

Ранее мужчина и так был в международном розыске: не отбыл часть наказания (в виде ограничения свободы) за другие преступления.

Когда были получены сведения о том, что в июне 2013-го мужчина был осужден в России, Беларусь обрилась за его экстрадицией.


К слову, машины возвращены предыдущим собственникам. Дело сейчас рассматривается в суде Московского района Минска.


12:00 15/05/2018






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