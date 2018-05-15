Мужчину подозревают в том, что он обманом завладел машинами и деньгами на общую сумму 77 миллионов рублей «старыми». Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минску.





45-летнего мужчину, уроженца российского Норильска и жителя Бреста, судят за мошенничество в особо крупном размере.





По материалам дела, еще осенью 2009 он взял у знакомого под расписку машину Mazda стоимостью 13 тысяч долларов для продажи. Обменял эту машину на Mercedes с доплатой в 500 долларов. Затем взял взаймы 4 тысячи долларов у другого мужчины, предоставил в качестве залога доверенность на машину — и скрылся.





Ранее мужчина и так был в международном розыске: не отбыл часть наказания (в виде ограничения свободы) за другие преступления.





Когда были получены сведения о том, что в июне 2013-го мужчина был осужден в России, Беларусь обрилась за его экстрадицией.









К слову, машины возвращены предыдущим собственникам. Дело сейчас рассматривается в суде Московского района Минска.



