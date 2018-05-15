Проблема заявила о себе лишь через пять лет, когда выяснилось: пристроенные балконы не внесены в техпаспорта квартир. «Чтобы продать свою „однушку“, мне предложили узаконить балкон „как самовольное строение“ и заплатить за это штраф, — позвонила в редакцию TUT.BY читательница Кристина. — Как такое возможно?!»





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





В однокомнатную квартиру в доме № 86 на улице Р. Люксембург, с видом на проспект Дзержинского и отель «Ренессанс», Кристина переехала в 2013 году. В доме только заканчивался капремонт, начатый в 2011 году. Сроки затянулись из-за модернизации фасада, в которую вошла пристройка балконов на первом этаже.





— Раньше вдоль всей стены под окном шла батарея. Часть ее убрали, вырезали проем — будущий выход на балкон. Но мы и представить себе не могли, что этот самый балкон станет препятствием к продаже квартиры. Еще в апреле на «однушку» нашлись покупатели. Жилье им понравилось, хотели уже оформлять сделку и перешли к документам, в которых покупатель и заметил недочет: в техпаспорте не было балкона. Я, когда оформляла квартиру в наследство в 2016 году, даже не обратила на это внимания. Признаюсь, когда обнаружилась эта проблема, была уверена, что решится она быстро.





Правда, вопрос с балконом не решился. Кристина уже несколько раз была в БРТИ, потом в ЖКХ Московского района, обращалась также к замглавы района.





— Докопаться до сути и узнать, кто несет ответственность за то, что в техпаспорта квартир не внесены изменения, было невозможно. В районной администрации мне сказали, что лучшим выходом будет оформить балкон как «самовольное строение», иначе дело может затянуться как минимум на полгода. То есть мне надо было написать заявление о том, что якобы самовольно я установила этот балкон, заплатить штраф, отдать деньги за оформление документов. Но разве это нормально? Ведь это город в рамках капремонта с модернизацией за наши отчисления и дотацию государства установил десять балконов на первом этаже нашего дома.





Агент, который помогал продавать Кристине квартиру, подключился и к вопросу с балконом. Иначе, говорит молодая женщина, пришлось бы брать отпуск.





— В ЖКХ мы взяли выкопировку о наличии балкона и поехали в БРТИ. Там нам предложили написать заявление на оформление нового техпаспорта, но сразу предупредили, что «может не получиться». Тут же мы обратились еще в отделение в Войсковом переулке, где нам разъяснили: чтобы делать техпаспорт, нужно написать заявление на «Ведомость технических характеристик». За срочность пришлось заплатить 90 рублей. Позже нам позвонили из БРТИ, просили отозвать заявление на техпаспорт. Для «Ведомости технических характеристик» приезжала специалист из БРТИ и при осмотре квартиры порекомендовала поставить дверь между кухней и жилой комнатой, иначе, согласно ТБ, не оформили бы. Пришлось искать дверь, устанавливать, пересылать фото по вайберу. «Ведомость» сделали, часть денег «за срочность» вернули.









С документами Кристина пришла в райисполком Московского района.





— В «Одном окне» мне сказали взять квитанцию на оплату штрафа за самовольную установку балкона в ЖЭСе. Там, правда, очень удивились, когда об этом услышали. Добиться четкого ответа, что мне делать с балконом, никак не могла. Последнее, что мне сказали сделать, это получить техническое заключение о том, что якобы мною установленный балкон не влияет на безопасность эксплуатируемого здания и работы по его установке выполнены в соответствии с техническими нормативами. Поскольку я уже с месяц не могла добиться правды, наняла для решения вопроса специалиста. За 200 рублей он соберет все необходимые документы, с которыми дальше пойдем в БРТИ для оформления нового техпаспорта на квартиру. Все это я делаю ради покупателей, которые решили ждать мою квартиру.





Капремонт с модернизацией и пристройкой балконов прошел в двух домах по улице Розы Люксембург — 82 и 86. Это двадцать балконов и, соответственно, столько же владельцев квартир. Чтобы остальные жильцы знали о проблеме, Кристина развесила объявления на подъездах.





— Не задумывалась даже о том, что мой балкон не внесен в техпаспорт, — рассказала Алина Иосифовна. Она живет в соседнем доме на первом этаже с таким же пристроенным балконом, как у Кристины. — Сейчас это не столь важно, потому что уезжать я никуда отсюда не собираюсь. Но вот если потом дети захотят продать квартиру, то это, конечно, будет проблемой. Могу одно сказать, что появление балкона только улучшило мою жизнь, я осталась очень довольна. Были вопросы к качеству, но нам еще строители говорили, что «это же бесплатно, значит, сойдет и 5-й сорт».





Алина Иосифовна осталась довольна тем, что в ее квартире появился балкон. О том, что он не внесен в техпаспорт, хозяйка узнала из объявления Кристины, пишет realty.tut.by

Официально: Решим вопрос в максимально короткие сроки

В папке с документами у Кристины есть выписка из решения Мингорисполкома от 25 апреля 2010 года о разрешении тогда еще УП ЖРЭО Московского района на «производство строительных работ по модернизации фасадов жилых домов № 82 и 86 по Р. Люксембург». То есть подтверждение о том, что это город инициировал и проводил работы по модернизации фасада, есть. Значит, после завершения всех работ изменения в техпаспорта должно было внести ЖРЭО Московского района, преобразованное сейчас в ЖКХ.





Ситуацию прокомментировал и. о. директора КУП «ЖКХ № 1 Московского района Минска» Максим Тишук:





— В домах № 82 и 86 по Р. Люксембург производился капитальный ремонт фасада и кровли с оборудованием балконов жильцам первых этажей. Заказчиком данных работ выступало ЖРЭО Московского района Минска. В связи с проводимой реорганизацией ЖРЭО и образованием ЖКХ в тот период менялся кадровый состав предприятия. Специалист, занимавшийся этим вопросом, уволился, а документы просто положили на полку. Здесь имел место обыкновенный человеческий фактор.





К сожалению, о проблеме мы узнали только от корреспондента TUT.BY. Жильцы вышеперечисленных домов письменно в ЖКХ не обращались.





Сейчас подготовлен соответствующий пакет документов для регистрации пристроенных балконов в соответствующих службах. Однако следует отметить, что для внесения изменений в техпаспорт жилого дома жильцам необходимо будет предоставить доступ в квартиры представителям БРТИ для обследования.





Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и делаем все возможное для решения данного вопроса в максимально короткие сроки.



