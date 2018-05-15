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«Лежащая обнаженная» Модильяни продана за $157 млн

Картина итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» поставила рекорд аукционов Sotheby's.

Фото: Alba Vigaray / EPA-EFE

Картина итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» поставила рекорд аукционов Sotheby's: она была продана за $157 млн, дороже, чем какая-либо другая картина за всю историю этого аукционного дома. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома. Предыдущий владелец приобрел ее на аукционе в 2003 году за $26,9 млн.

В серии обнаженных моделей художника 22 работы, проданная Sotheby's картина — одна из девяти, оставшихся у частных коллекционеров.

Картина «Лежащая обнаженная (на левой стороне)», написанная в 1917 году, была выставлена на торги также по рекордной в истории аукциона цене — $150 млн.

Однако цена картины на Sotheby's не поставила абсолютный рекорд для полотен Модильяни. В 2015 году «Лежащая обнаженная» (Nu couché), написанная в 1918 году, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $170,4 млн.


Абсолютный рекорд стоимости живописного полотна поставила в ноябре 2017 года картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал на торгах на аукционе Christie’s $450,3 млн. Торги длились полчаса, стартовая цена картины была в четыре раза ниже — $100 млн.


Наша нива
11:33 15/05/2018






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