В Кемерово начали снос «Зимней вишни»

По решению местных жителей на месте ТЦ разобьют сквер.





Фото: Александр Патрин / РИА Новости





В Кемерово начался демонтаж комплекса зданий сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.





Первым этапом стал разбор вспомогательных зданий. Врио губернатора региона Сергей Цивилев напомнил, что по итогам голосования среди местных жителей на месте торгового центра решили разбить сквер. Там будет находиться либо часовня, либо памятник погибшим при пожаре. Окончательный выбор еще не сделан. Он добавил, что на стройплощадке разместят две веб-камеры, с помощью которых за работами можно будет наблюдать в реальном времени.



