Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Кемерово начали снос «Зимней вишни»

В Кемерово начался демонтаж комплекса зданий торгового центра, во время пожара в котором погибли 60 человек. Пока демонтируют вспомогательные строения «Зимней вишни».

 По решению местных жителей на месте ТЦ разобьют сквер.

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В Кемерово начался демонтаж комплекса зданий сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Первым этапом стал разбор вспомогательных зданий. Врио губернатора региона Сергей Цивилев напомнил, что по итогам голосования среди местных жителей на месте торгового центра решили разбить сквер. Там будет находиться либо часовня, либо памятник погибшим при пожаре. Окончательный выбор еще не сделан. Он добавил, что на стройплощадке разместят две веб-камеры,  с помощью которых за работами можно будет наблюдать в реальном времени.


10:13 15/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё