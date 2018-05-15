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В детский сад на ул. Голодеда забрел лось

Необычный вызов поступил спасателям ранним утром 15 мая, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в городском управлении МЧС.



Около 5:30 в город забрел лось. Его заметили работники ГАИ. Чтобы определить, куда движется животное, они сопровождали его в Заводском районе. Лесной гость зашел на территорию детского сада на ул. Голодеда. Где решил, по-видимому, остаться.

К месту прибыли спасатели и представители разных ведомств, включая Минское лесопарковое хозяйство, ГП «Фауна города», ГАИ.

Сначала лосю ввели транквилизатор, затем его отвезли на обследование (при необходимости ему окажут ветеринарную помощь). После этого животное вывезут из города и выпустят в лесу.

Фото и видео Минского городского управления МЧС


10:05 15/05/2018






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