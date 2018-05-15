Фигуранткой дела стала начальник управления по работе с плательщиками налоговой инспекции по Фрунзенскому району № 1 в Минске.





По материалам дела, с апреля по декабрь 2016-го подозреваемая «из корыстной и иной заинтересованности» приняла от двух ликвидируемых предприятий 1900 бланков строгой отчетности для дальнейшей продажи.





«Будучи обязанной принять акты о списании названных знаков и внести в электронную базу данных сведения о их недействительности, она умышленно нарушила эти требования и передала Ч. 600 бланков. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в Генпрокуратуре.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.



