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Сотрудница налоговой продала "на сторону" сотни бланков строгой отчетности

Сотрудница налоговой инспекции в Минске стала фигуранткой уголовного дела о превышении полномочий. Проверяющие выяснили, что вместо списания бланков строгой отчетности она продала их. Подробности сообщает Генпрокуратура.

Фигуранткой дела стала начальник управления по работе с плательщиками налоговой инспекции по Фрунзенскому району № 1 в Минске.

По материалам дела, с апреля по декабрь 2016-го подозреваемая «из корыстной и иной заинтересованности» приняла от двух ликвидируемых предприятий 1900 бланков строгой отчетности для дальнейшей продажи.

«Будучи обязанной принять акты о списании названных знаков и внести в электронную базу данных сведения о их недействительности, она умышленно нарушила эти требования и передала Ч. 600 бланков. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в Генпрокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.


10:02 15/05/2018






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