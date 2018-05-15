Гавайский вулкан может спровоцировать глобальную катастрофу

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Ученые выяснили, что уровень лавового озера внутри вулкана понизился. Это произошло из-за нисходящего движения расплавленных пород.





По мнению специалистов, когда магма опустится до мест, где залегают грунтовые воды, произойдет большой паровой взрыв. Последствия взрыва предсказать пока невозможно.





Если текущие темпы активности вулкана останутся прежними, катастрофа может случиться уже в ближайшие недели. Кроме того, не исключено, что Килауэа спровоцирует извержения еще восьми крупных вулканов, которые находятся на Гавайях.









Напомним, что извержение вулкана Килауэа уже уничтожило десятки домов и парализовало движение на дорогах. Свыше десяти тысяч местных жителей эвакуированы. Но главную опасность для людей представляют даже не потоки лавы, а угарный газ – воздух в районе катастрофы перенасыщен токсичными веществами.







