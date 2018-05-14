Мелания Трамп перенесла операцию на почках

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«Миссис Трамп сегодня утром прошла процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественного новообразования. Процедура завершилась успешно и без осложнений», — заявила директор по связям с общественностью первой леди Стефани Гришем.





По ее словам, операцию проводили хирурги Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Вероятно, супруга президента США пробудет там около недели. Дональд Трамп в это время находился в Белом доме, но планирует навестить супругу в скором времени.





В апреле Мелании Трамп исполнилось 48 лет.





28 апреля жена президента Франции Брижит Макрон с сожалением отозвалась об образе жизни Мелании Трамп, отметив, что та довольно ограничена в своих действиях. «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня», — сказала она.







