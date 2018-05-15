Кто «отправил» на Луну депутата из Бреста? Автора!
Милиция просит редакцию помочь найти авторов фотожабы. В 2015 году гендиректор брестской фирмы «Лагуна» и депутат Брестского городского Совета депутатов Наталья Ильницкая прославилась на весь Байнет.
Тогда на сайте ООО «Лагуна», которому принадлежит рынок «Ковалёво», появилось несколько фотографий ее участием (сейчас их там нет).
Фотомонтаж, который нетрудно было заметить на снимках, сделал депутата героиней десятков фотожаб.
С этого все началось
14 мая 2018 года сайт KYKY сообщил, что в редакцию пришло письмо из милиции, из которого следует, что правоохранители на основании заявления брестского депутата возбудили поиск авторов мема, сообщает Белсат.
По словам депутата, мемы, на которых она в руках Кинг Конга, на Луне и на ряде других «не соответствуют действительности».
08:25 15/05/2018
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