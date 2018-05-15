К Земле мчится астероид-призрак – в среду состоится сближение

Как отмечается, 2010 WC9 первый раз заметили в конце ноября 2010 года благодаря Каталинскому небесному обзору в штате Аризона. Специалистам тогда удалось проследить движение космического объекта до 1 декабря, после этого он бесследно исчез. И вот почти восемь лет спустя астрономы снова его зафиксировали.





По мнению ученых, сближение с небесным телом состоится в среду, 16 мая, в 01:05 мск. Астероид 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от нашей планеты, его скорость составит около 46 тыс. км в час. Диаметр объекта – от 60 до 130 метров.





Издание подчеркивает, что 2010 WC9 подойдет к Земле очень близко: расстояние составит 0,53 дистанции от нашей планеты до Луны. Тем не менее специалисты уверены, что столкновения объектов удастся избежать.





Ранее сообщалось, что астероид под названием 2018 GE3, обнаруженный незадолго до максимального сближения с Землей, благополучно миновал нашу планету.