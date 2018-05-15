Проверяющие или рэкетиры? Торговлю лихорадит от шантажа

Рэкетиры орудуют по всей стране не первый год. Не меняются ни герои, ни сценарий – только география и размер «мзды». В большую сторону, разумеется.





7 мая на АЗС в Чериковском районе сначала заправилась старшая группы (как впоследствии стало понятно). Чуть позже в магазин вошли две девушки (ее сообщницы) и купили бутылку пива. Затем минут 15 кружили по торговому залу, что насторожило продавца.





– Подумала, что хотят что-то украсть, стала за ними наблюдать. Они, вероятно, это заметили и подошли ко мне, – рассказала сотрудница магазина Татьяна (имя изменено). – Мол, вы только что продали нам пиво. Я говорю, что да, продала. И уточнила сразу же: что не так с этим пивом? И тут началось! Одна из девушек показала удостоверение без фото и данных, кроме названия организации – ООО «Потребительский экспресс». Сопровождала этот жест криком с угрозами выкинуть меня с работы и закопать. Мол, пиво просрочено: срок годности истек 10 марта 2018 года. Я ответила, что это невозможно – у нас не бывает просрочки ввиду высокого товарооборота. Тогда в ход пошли угрозы вызвать санслужбу немедленно, и всё, мол, мне конец.





Дебош прекратила напарница Татьяны, она удалилась с шантажистками на переговоры. Когда они вернулись в торговый зал, напарница заявила, что будет лучше подписать все, что просят. Татьяна безропотно поставила автограф. Говорит, просто растерялась. И только потом, когда все закончилось, прочла договор, увидела цифру в квитанции и срок оплаты – до 15 мая. Якобы за какие-то курсы, назначенные на 12 июня. Но было поздно «пить Боржоми».









Единственный плюс в этой ситуации – подброшенный просроченный товар остался у продавцов. Как ни старались «контролерши», им не удалось унести свою «бомбу». И теперь доказать, что пиво они не покупали на заправке, а принесли с собой – только дело времени. Даже визуально можно определить, что это так и было: номера акцизов и даты изготовления на бутылках из магазина и на той, что стала поводом для шантажа, не совпадают.









Несколько дней прошли по Чернышевскому: Татьяна размышляла, что же делать. 11 мая решилась обратиться в прокуратуру. Заявление приняли.





– Когда прокручивала в голове события того дня, вспомнила, как девушки с пивом переговаривались, пока бродили по магазину, – говорит Татьяна. – Одна спросила: «Может, вторую?». Напарница ответила: «Да хватит им одной!». Только потом поняла, о чем шла речь, когда нашла среди напитков не нашу бут у – с просроченной датой. Видимо, когда я стала с ними спорить, они пустили в ход весь запас.





По факту, на сегодня остается ждать действий от прокуратуры и идти дальше по инстанциям – отстаивать свои интересы и пытаться прекратить беспредел. И, конечно, не платить по выданной квитанции. Хотя все это не так просто: поначалу на работе у Татьяны начались проблемы. Начальство возмутилось, почему она без его ведома пошла в прокуратуру. Но затем руководители сменили гнев на милость и обещали всемерную поддержку.





Справочно





Согласно Указу Президента Республики Беларусь №510 «О регламенте проверочной деятельности контрольных органов», порядок проведения плановых и внеплановых проверок строго регламентирован. Во время проверки проверяющий обязан предъявить предписание, сделать соответствующую запись в книгу проверок.





Мониторинг является внеплановой проверкой, которая должна проводиться при наличии жалобы. При проведении мониторинга в книге проверок запись не ставится. Если по итогам мониторинга составлен акт проверки или протокол об административном нарушении, то магазин может обратиться в вышестоящие инстанции или суд. Проверяющие имеют право дать письменные рекомендации (предписание об устранении недостатков в течение 14 дней). Магазин исправляет нарушения. В случае их невыполнения могут быть применены меры административной ответственности.



