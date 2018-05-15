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Проверяющие или рэкетиры? Торговлю лихорадит от шантажа

В редакцию МЛЫН.BY обратилась продавец магазина одной из АЗС в Чериковском районе и рассказала, как к ней нагрянула «проверка». На руках осталась квитанция на 95 руб. для оплаты неизвестно чего непонятно кому.

Проверяющие или рэкетиры? Торговлю лихорадит от шантажа
Рэкетиры орудуют по всей стране не первый год. Не меняются ни герои, ни сценарий – только география и размер «мзды». В большую сторону, разумеется.

7 мая на АЗС в Чериковском районе сначала заправилась старшая группы (как впоследствии стало понятно). Чуть позже в магазин вошли две девушки (ее сообщницы) и купили бутылку пива. Затем минут 15 кружили по торговому залу, что насторожило продавца.

– Подумала, что хотят что-то украсть, стала за ними наблюдать. Они, вероятно, это заметили и подошли ко мне, – рассказала сотрудница магазина Татьяна (имя изменено). – Мол, вы только что продали нам пиво. Я говорю, что да, продала. И уточнила сразу же: что не так с этим пивом? И тут началось! Одна из девушек показала удостоверение без фото и данных, кроме названия организации – ООО «Потребительский экспресс». Сопровождала этот жест криком с угрозами выкинуть меня с работы и закопать. Мол, пиво просрочено: срок годности истек 10 марта 2018 года. Я ответила, что это невозможно – у нас не бывает просрочки ввиду высокого товарооборота. Тогда в ход пошли угрозы вызвать санслужбу немедленно, и всё, мол, мне конец.

Дебош прекратила напарница Татьяны, она удалилась с шантажистками на переговоры. Когда они вернулись в торговый зал, напарница заявила, что будет лучше подписать все, что просят. Татьяна безропотно поставила автограф. Говорит, просто растерялась. И только потом, когда все закончилось, прочла договор, увидела цифру в квитанции и срок оплаты – до 15 мая. Якобы за какие-то курсы, назначенные на 12 июня. Но было поздно «пить Боржоми».


Единственный плюс в этой ситуации – подброшенный просроченный товар остался у продавцов. Как ни старались «контролерши», им не удалось унести свою «бомбу». И теперь доказать, что пиво они не покупали на заправке, а принесли с собой – только дело времени. Даже визуально можно определить, что это так и было: номера акцизов и даты изготовления на бутылках из магазина и на той, что стала поводом для шантажа, не совпадают.


Несколько дней прошли по Чернышевскому: Татьяна размышляла, что же делать. 11 мая решилась обратиться в прокуратуру. Заявление приняли.

– Когда прокручивала в голове события того дня, вспомнила, как девушки с пивом переговаривались, пока бродили по магазину, – говорит Татьяна. – Одна спросила: «Может, вторую?». Напарница ответила: «Да хватит им одной!». Только потом поняла, о чем шла речь, когда нашла среди напитков не нашу бут у – с просроченной датой. Видимо, когда я стала с ними спорить, они пустили в ход весь запас.

По факту, на сегодня остается ждать действий от прокуратуры и идти дальше по инстанциям – отстаивать свои интересы и пытаться прекратить беспредел. И, конечно, не платить по выданной квитанции. Хотя все это не так просто: поначалу на работе у Татьяны начались проблемы. Начальство возмутилось, почему она без его ведома пошла в прокуратуру. Но затем руководители сменили гнев на милость и обещали всемерную поддержку.

Справочно

Согласно Указу Президента Республики Беларусь №510 «О регламенте проверочной деятельности контрольных органов», порядок проведения плановых и внеплановых проверок строго регламентирован. Во время проверки проверяющий обязан предъявить предписание, сделать соответствующую запись в книгу проверок.

Мониторинг является внеплановой проверкой, которая должна проводиться при наличии жалобы. При проведении мониторинга в книге проверок запись не ставится. Если по итогам мониторинга составлен акт проверки или протокол об административном нарушении, то магазин может обратиться в вышестоящие инстанции или суд. Проверяющие имеют право дать письменные рекомендации (предписание об устранении недостатков в течение 14 дней). Магазин исправляет нарушения. В случае их невыполнения могут быть применены меры административной ответственности.


07:27 15/05/2018






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