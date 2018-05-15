Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело из-за ДТП, которое произошло в воскресенье под Каменцом, сообщает пресс-служба ведомства. В той аварии погиб один ребёнок 2005 года рождения.





Дело возбуждено по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлёкшее смерть несовершеннолетнего и тяжёлые последствия" УК Украины. Отмечается, что по результатам проверок будет дана правовая оценка действиям лиц, организовавших поездку, и сопровождающим детей лицам.





В том случае, если их вина будет доказана, им грозит от трёх до шести лет лишения свободы.





Напомним, что уголовное дело возбуждено и в Беларуси. Водитель микроавтобуса, в котором ехали юные украинские спортсмены, арестован.