Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за ДТП с детьми в Беларуси

В ходе досудебного разбирательства будет произведена проверка по факту ненадлежащей организации поездки детей за границу.

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело из-за ДТП, которое произошло в воскресенье под Каменцом, сообщает пресс-служба ведомства. В той аварии погиб один ребёнок 2005 года рождения.

Дело возбуждено по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлёкшее смерть несовершеннолетнего и тяжёлые последствия" УК Украины. Отмечается, что по результатам проверок будет дана правовая оценка действиям лиц, организовавших поездку, и сопровождающим детей лицам.

В том случае, если их вина будет доказана, им грозит от трёх до шести лет лишения свободы.

Напомним, что уголовное дело возбуждено и в Беларуси. Водитель микроавтобуса, в котором ехали юные украинские спортсмены, арестован.

"Белорусский партизан"
07:20 15/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё