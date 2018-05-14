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КГК: Витебских студентов стали кормить дешевле, но меньше

Госконтроль проверил, как выполняется поручение президента об удешевлении питания студентов.

В Витебске студенты могут недорого пообедать, но достигается это урезанием порций и снижением калорийности. Такой вывод сделал Комитет государственного контроля, проверив организацию питания в вузах города.

Началось все с того, что президент поручил правительству за первый квартал текущего года во всех вузах страны организовать для студентов доступное по цене питание – не дороже, чем в БНТУ. «Эталонная» стоимость комплексного обеда, на которую нужно было ориентироваться – 1 рубль 75 копеек.


Установленный срок прошел, и КГК проверил, как и чем стали кормить студентов. В Витебске в апреле студенты действительно уже могли пообедать недорого. Вот только стоимость комплексного обеда снизилась до рекомендованной президентом планки путем урезания порций и включения в комплексы самых дешевых блюд.

-Так, порция горячих блюд (котлет, колбасок, биточков, птицы и так далее) уменьшилась до 50 граммов, а это не соответствует физиологической потребности студента, - отметили в КГК Витебской области. – Уменьшение массы порций блюд повлекло снижение их пищевой ценности и рекомендуемой калорийности.

Урезанные и скомпонованные из самых дешевых блюд «комплексы» студенты стали покупать неохотно, отметили в КГК, и предпочитают свободный выбор блюд по более высоким ценам.

"Комсомольская правда"
21:20 14/05/2018






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