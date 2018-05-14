Бессрочная голодовка “матерей 328” продолжается в Лиде

“Мы решили поддержать эстафету, потому что до сих пор не пришел обещанный ответ по изменениям в статье 328 из Администрации президента, – рассказывает Людмила Лапко. – В Лидском райисполкоме мне посоветовали написать заявление на прием к Лукашенко от себя лично. Я поддерживаю всех “матерей 328”, но решила прислушаться к совету. Вдруг достучимся”.









Людмила говорит, что четыре дня голодовки прошли несложно, но вот на пятый силы стали покидать. Если матери в Калинковичах и под Пуховичами голодали все вместе и поддерживали друг друга, в будние дни Людмиле приходится сидеть до вечера одной. Елена Николаюк, которая тоже ничего не ест, ходит на работу.





Участница голодовки поддержала возможные изменения в статье 328, передает Еврорадио . Но оговорилась – этого явно недостаточно.





“Ставя на человеке страшное клеймо “наркосбытчик”, суд должен опираться на стопроцентные факты. Нам говорят, что, может быть, снизят нижнюю планку. Но кто сказал, что после этого будут давать по нижней планке? Как и прежде, будут давать максимальные сроки. Поэтому нам просто необходима профессиональная комиссия, которая будет рассматривать дела досконально и давать всем по заслугам, опираясь на доказательства”.