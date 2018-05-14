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На супружескую пару из Минска завели дело после группового секса с подростком

Супруги из столицы стали фигурантами уголовного дела о половом сношении с 15-летним школьником. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемые — 37-летний минчанин и его супруга возрастом 33 года. В квартире на улице Каменногорской они выпивали вместе с 15-летним племянником мужчины.

«После совместного распития дядя подростка предложил вступить в половую связь группового характера», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 168 УК (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.


В отношении супругов назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Известно, что раньше у них не было проблем с законом. Мужчина работает грузчиком в частной фирме, женщина — администратор ресторана.

Напомним, недавно на 26-летнюю жительницу Минского района завели дело по этой же статье. Ее обвиняют в половом сношении с 15-летним подростком, с которым познакомилась в соцсетях.

Источник: TUT.BY
20:30 14/05/2018






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