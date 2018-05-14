Подозреваемые — 37-летний минчанин и его супруга возрастом 33 года. В квартире на улице Каменногорской они выпивали вместе с 15-летним племянником мужчины.





«После совместного распития дядя подростка предложил вступить в половую связь группового характера», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 168 УК (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.









В отношении супругов назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Известно, что раньше у них не было проблем с законом. Мужчина работает грузчиком в частной фирме, женщина — администратор ресторана.





Напомним, недавно на 26-летнюю жительницу Минского района завели дело по этой же статье. Ее обвиняют в половом сношении с 15-летним подростком, с которым познакомилась в соцсетях.