Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Поликлиники Минска перейдут на летний режим работы с 16 мая

Поликлиники белорусской столицы будут работать по летнему режиму с 16 мая по 30 сентября. Информация об этом размещена на сайте Комитента по здравоохранению Мингорисполкома.

В будние дни:

— регистратура работает с 7:00 до 20:00;

— вспомогательные службы (лаборатория, кабинеты: рентген-, флюорографический, процедурный, доврачебный, смотровой, физиотерапии, электрокардиограммы; центральная стерилизационная лаборатория) — с 7:30 до 20:00;

— врачи всех специальностей — с 8:00 до 20:00;

— прием вызовов врача на дом осуществляется с 7:30 до 19:30;

— выполнение вызовов на дом осуществляется с 8:00 до 20:00;

— выполнение врачебных назначений на дому проводится с 7:30 до 20:00.


По субботам:

— регистратура работает с 8:30 до 15:00;

— вспомогательные службы (лаборатория, физиотерапия, кабинеты: процедурный, доврачебный, смотровой, флюорографический, электрокардиограммы, регистрации листков временной нетрудоспособности, дневной стационар (отделение дневного пребывания)) — с 9:00 до 15:00;

— врачи всех специальностей (по скользящему графику) — с 9:00 до 15:00;

— прием вызовов врача на дом осуществляется с 8:30 до 14:30;

— выполнение вызовов на дом осуществляется с 9:00 до 15:00;

— выполнение врачебных назначений на дому проводится с 8:30 до 18:00.

В воскресные и праздничные дни:

— дежурный врач на дому (для оформления медицинской документации) работает с 9:00 до 15:00;

— выполняются врачебные назначения на дому с 9:00 до 18:00.

20:14 14/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё