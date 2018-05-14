Поликлиники Минска перейдут на летний режим работы с 16 мая

В будние дни:





— регистратура работает с 7:00 до 20:00;





— вспомогательные службы (лаборатория, кабинеты: рентген-, флюорографический, процедурный, доврачебный, смотровой, физиотерапии, электрокардиограммы; центральная стерилизационная лаборатория) — с 7:30 до 20:00;





— врачи всех специальностей — с 8:00 до 20:00;





— прием вызовов врача на дом осуществляется с 7:30 до 19:30;





— выполнение вызовов на дом осуществляется с 8:00 до 20:00;





— выполнение врачебных назначений на дому проводится с 7:30 до 20:00.









По субботам:





— регистратура работает с 8:30 до 15:00;





— вспомогательные службы (лаборатория, физиотерапия, кабинеты: процедурный, доврачебный, смотровой, флюорографический, электрокардиограммы, регистрации листков временной нетрудоспособности, дневной стационар (отделение дневного пребывания)) — с 9:00 до 15:00;





— врачи всех специальностей (по скользящему графику) — с 9:00 до 15:00;





— прием вызовов врача на дом осуществляется с 8:30 до 14:30;





— выполнение вызовов на дом осуществляется с 9:00 до 15:00;





— выполнение врачебных назначений на дому проводится с 8:30 до 18:00.





В воскресные и праздничные дни:





— дежурный врач на дому (для оформления медицинской документации) работает с 9:00 до 15:00;





— выполняются врачебные назначения на дому с 9:00 до 18:00.