Подача документов в первые классы продлится до 28 августа, рассказал «Вечернему Гродно» начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Андрей Семанчик. Поступать не по прописке в пятые классы гимназий можно будет только на свободные места. К слову, в этом году обучение в начальных классах в городских гимназиях заканчивают около 1100 учащихся.









Напомним, в этом году отменили вступительные экзамены в гимназии. Все школьники, которые закончили 4-й класс смогут продолжить обучение в 5-м. Те, кто закончил 9 классов, также смогут и далее, без экзаменов и проверки творческих способностей, учиться в 10−11 классах.





Начало нынешнего учебного года должно стать по-настоящему горячим. Например, в столице дома, «приписанные» к гимназиям, начали пользоваться повышенным спросом — появились объявления о покупке временной регистрации в конкретных регионах. Стоимость — чисто условная, 200 рублей. Но для кого-то это отличная возможность заработать.





— Возле моего подъезда висит объявление: «Куплю квартиру в вашем доме, любого метража, в любом состоянии». Недостает только фразы: «И за любые деньги!» Поначалу меня удивляла подобная неразборчивость, но, наткнувшись на днях на новость в интернете, я понял: этот случай — далеко не единичный. Оказывается, мой дом отличается стратегически важным расположением: неподалеку находится и принимает учеников весьма неплохая гимназия, в которой я в свое время учился сам.





Особенность момента: экзамены и конкурсы при поступлении в пятые классы подобного рода учебных заведений отменили, но в конце весны, как раз в то время, когда должны были проходить испытания, словно фантомные боли, у родителей начинает обостряться желание устроить ребенка в гимназию, где есть возможность осваивать углубленную программу. Понятно, в такой ситуации в ход пойдут связи, подкупы, интриги…





Но, право, даже введение платы за поступление было бы честнее и даже гуманнее: раз уж решили в гимназии не отбирать самых способных детей, можно было бы попробовать хотя бы устроить конкурс родительских кошельков. Но у нас сейчас — лотерея. Шансы втиснуться в переполненные классы гимназий весьма малы, — считает колумнист Sputnik , молодой ученый и программист Иван Сюльжин.





В Гродно такого ажиотажа как в Минске пока не наблюдается. Сегодня начальные классы уже есть у всех гимназий города — недавно стало известно о прикреплении первой начальной школы к гимназии №2.





При этом не совсем понятен оттянутый срок приема заявлений. Получается, что дети из других микрорайонов смогут узнать, приняли их в гимназию или нет, только 29 августа, за два дня до линейки. И если они не прошли «по очереди», то им срочно надо будет подыскивать школу.





Но, как заявляют педагоги, выбора никто не оставил. А количество «декоративных» реформ, которые наша система среднего образования пережила за последние десять лет, зашкаливает и не дает объяснения — как учить и учиться при постоянно изменяющейся системе?









Как поменялась школа за 10 лет?





2008 год. В общеобразовательных школах отменили профильное обучение. Вместо 12-летнего образования вернули 11-летнее, фактически не выпустив ни одной параллели, которая училась 12 лет. Убрали МХК, сократили количество учебных часов, в том числе по иностранным языкам, отменили шестидневку.





2010 год. В школах вводят дополнительный час иностранного языка: вместо двух в неделю становится три. О нововведении стало известно в конце августа, когда предварительное расписание в школах уже сверстано.





2013 год. Экзамен по иностранному языку становится обязательным после 11-го класса.





2015 год. Возвращается МХК.





2016 год. Возвращается профильное обучение в 10-11-х классах. Физику изучают не с шестого, а с седьмого класса. Вводят понятие «шестой школьный день», когда в школе проводят спортивные и образовательные мероприятия. Вместо МХК вернулся предмет «Искусство», по которому не выставляют отметки.





2018 год. Отменили приемные экзамены в гимназии.