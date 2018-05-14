Даичи Ёшыдо - японский художник, который рисует в стиле манга. В 2016 году он был приглашен на фестиваль манга в Одессу. В Киеве приобрел в антикварном магазине различные части оружия до 1945 года выпуска, чтобы использовать их в качестве моделей для изображений.





15 августа 2016 года Даичи Ёшидо вылетел маршрутом из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэропортах Минска и Абу-Даби. Он утверждает, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографировала все части оружия, которые находились в его зарегистрированным багаже, и допустила его на рейс. А вот в Минске Даичи был задержан и в апреле 2017-го осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за незаконный провоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия.





Даичи Ёшидо неоднократно пытался обжаловать приговор, настаивая на своей невиновности. Но в последний раз - 13 февраля 2018 года - Верховный суд отказался пересматривать дело Даичи Ёшидо и назвал его приговор справедливым. После этого семья Ёшидо дважды обращалась с письмом к Александру Лукашенко. Видимо, это и помогло. А еще прошедший недавно белорусско-японский бизнес-форум, атмосферу которого портил инцидент с художником, который ни за что оказался в белорусской тюрьме.