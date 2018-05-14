Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Детская математическая задача поставила интернет в тупик

Пользователи популярного британского форума для родителей Mumsnet не смогли решить задачу, предназначенную для учеников начальной школы.

Пример опубликовала пользователь под ником lucysmam.

Женщина попросила остальных посетителей сайта помочь с решением примера, с которым она не смогла справиться самостоятельно.

«На побережье три маяка. Первый светит в течение трех секунд, затем он отключается на три секунды. Второй светится четыре секунды и выключается на четыре секунды. Третий светит в течение пяти секунд, затем он выключается на пять секунд. Когда в первый раз все три маяка будут одновременно отключены и когда они одновременно загорятся?» — таковы условия задачи. Женщина нашла ее в учебнике для восьмилетних детей.


Вопрос показался пользователям настолько сложным, что многие родители остались в недоумении. Некоторые не смогли даже предположить, как решается эта задача. «Это нелепый вопрос, и я здесь только для того, чтобы узнать ответ», — заявил один из посетителей.

В итоге пользователи начали рисовать графики и создавать формулы, чтобы найти правильный ответ. По мнению большинства технарей, все маяки будут выключены в шесть секунд, а включены одновременно через 120 секунд. Однако решений оказалось несколько, поэтому посетители форума так и не пришли к единому мнению.

Источник: lenta.ru
19:36 14/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё