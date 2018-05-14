Как стало известно «Нашей Ниве» из источников в силовых органах, несколько сотрудников СК испытывали друг другу амурные чувства. Характером отношений офицеров заинтересовалось управление собственной безопасности Следственного комитета и в первых числах мая оперативники застали их в момент близости прямо в рабочем кабинете.





По крайней мере, так утверждают источники. Как было на самом деле?





Официально подтверждено, что несколько следователей и глава того же районного отдела уволены.





«В […] управлении самостоятельно приняли решение и расторгли отношения по соглашению сторон: начальник и несколько следователей. Все поставленные задачи районный отдел выполняет в полной мере. Это все, я максимально ясно говорю — сотрудники уволились по собственному желанию», — заявил «Нашей Ниве» пресс-офицер управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.









На вопрос, были ли в этой ситуации элементы скандала, Шершеневич отвечать не стал, повторив, что «все сказано».





Источники в ведомстве поясняют, что формально интим на рабочем месте трактовался как нарушение трудовой этики, кодекса чести офицеров Следственного комитета.





Бывший начальник РОСК не стал отвечать на вопрос о причинах увольнения — бросил трубку.





Отметим, что неделю тому назад указом президента неожиданно был снят с должности начальник управления Следственного комитета по Гродненской области генерал-майор юстиции Иосиф Леонко.