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Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников

Необычная история произошла в одном из районных отделов Следственного комитета в Гродненской области.

Как стало известно «Нашей Ниве» из источников в силовых органах, несколько сотрудников СК испытывали друг другу амурные чувства. Характером отношений офицеров заинтересовалось управление собственной безопасности Следственного комитета и в первых числах мая оперативники застали их в момент близости прямо в рабочем кабинете.

По крайней мере, так утверждают источники. Как было на самом деле?

Официально подтверждено, что несколько следователей и глава того же районного отдела уволены.

«В […] управлении самостоятельно приняли решение и расторгли отношения по соглашению сторон: начальник и несколько следователей. Все поставленные задачи районный отдел выполняет в полной мере. Это все, я максимально ясно говорю — сотрудники уволились по собственному желанию», — заявил «Нашей Ниве» пресс-офицер управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.


На вопрос, были ли в этой ситуации элементы скандала, Шершеневич отвечать не стал, повторив, что «все сказано».

Источники в ведомстве поясняют, что формально интим на рабочем месте трактовался как нарушение трудовой этики, кодекса чести офицеров Следственного комитета.

Бывший начальник РОСК не стал отвечать на вопрос о причинах увольнения — бросил трубку.

Отметим, что неделю тому назад указом президента неожиданно был снят с должности начальник управления Следственного комитета по Гродненской области генерал-майор юстиции Иосиф Леонко.

19:28 14/05/2018






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