В Беларуси можно будет купить автомобильную страховку по интернету

«В ближайшем будущем владельцы транспортных средств смогут заключить договор внутреннего страхования через сайт страховой организации», — сказал Сергей Осенко.

Подтверждением заключения такого договора будет запись в базе данных Белорусского бюро по транспортному страхованию. Заключая договор в электронном виде, страхователь не обязан при управлении авто иметь его с собой в печатном виде. Проверить наличие договора в базе данных сможет сотрудник ГАИ.