В Беларуси можно будет купить автомобильную страховку по интернету
В Беларуси планируется представить возможность купить автомобильную страховку через интернет. Об этом в интервью БелТА сообщил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.
«В ближайшем будущем владельцы транспортных средств смогут заключить договор внутреннего страхования через сайт страховой организации», — сказал Сергей Осенко.
Подтверждением заключения такого договора будет запись в базе данных Белорусского бюро по транспортному страхованию. Заключая договор в электронном виде, страхователь не обязан при управлении авто иметь его с собой в печатном виде. Проверить наличие договора в базе данных сможет сотрудник ГАИ.
19:01 14/05/2018
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