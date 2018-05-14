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В Беларуси можно будет купить автомобильную страховку по интернету

В Беларуси планируется представить возможность купить автомобильную страховку через интернет. Об этом в интервью БелТА сообщил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

«В ближайшем будущем владельцы транспортных средств смогут заключить договор внутреннего страхования через сайт страховой организации», — сказал Сергей Осенко. 

Подтверждением заключения такого договора будет запись в базе данных Белорусского бюро по транспортному страхованию. Заключая договор в электронном виде, страхователь не обязан при управлении авто иметь его с собой в печатном виде. Проверить наличие договора в базе данных сможет сотрудник ГАИ.

19:01 14/05/2018






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