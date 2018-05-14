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Не дождалась. Умерла Ульяна Захаренко — мать похищенного оппозиционера Юрия Захаренко

На 95-м году жизни умерла Ульяна Захаренко — мать похищенного оппозиционера Юрия Захаренко. Об этом сообщила правозащитник Раиса Михайловская.

Не дождалась. Умерла Ульяна Захаренко — мать похищенного оппозиционера Юрия Захаренко
Юрий Захаренко — бывший министр внутренних дел, который потом ушел в оппозицию к Александру Лукашенко. В апреле 1999 года неизвестные украли генерала милиции, его дальнейшая судьба общественности не известна.

Ульяна Захаренко до последнего надеялась, что однажды раздастся стук в окно и ее сын войдет в родной дом. Тем более, что в 2016-м Ульяна Григорьевна подала заявление в суд, чтобы ее сына признали умершим, так как обстоятельства его исчезновения давали основания полагать о его смерти. Однако суд не стал рассматривать заявление по существу, а прекратил производство, пока не завершится расследование по уголовному делу об исчезновении экс-министра внутренних дел.

В итоге женщина не дождалась ни сына, ни правды о его исчезновении.
"Белорусский партизан"
18:50 14/05/2018






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