Юрий Захаренко — бывший министр внутренних дел, который потом ушел в оппозицию к Александру Лукашенко. В апреле 1999 года неизвестные украли генерала милиции, его дальнейшая судьба общественности не известна.





Ульяна Захаренко до последнего надеялась, что однажды раздастся стук в окно и ее сын войдет в родной дом. Тем более, что в 2016-м Ульяна Григорьевна подала заявление в суд, чтобы ее сына признали умершим, так как обстоятельства его исчезновения давали основания полагать о его смерти. Однако суд не стал рассматривать заявление по существу, а прекратил производство, пока не завершится расследование по уголовному делу об исчезновении экс-министра внутренних дел.





В итоге женщина не дождалась ни сына, ни правды о его исчезновении.