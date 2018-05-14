



11 мая в пункте пропуска «Новая Рудня» на границе с Украиной мозырские пограничники в грузопассажирском автомобиле Mercedes обнаружили двух граждан Молдовы, которые прятались под тюками с одеждой.





Документов у них не было — потому, мол, и решились на нарушение пограничного законодательства. Мужчины возвращались домой в Молдову из Санкт-Петербурга, где работали на строительных объектах.





В отношении водителя, тоже гражданина Молдовы, который знал о нарушителях, но хотел на них заработать, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.









Двое пассажиров задержаны до установления личностей. В отношении них начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.



