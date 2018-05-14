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Двое молдован спрятались под тюками одежды в бусе, чтобы пересечь границу

Двое граждан Молдовы пытались выехать из Беларуси в Украину под тюками с одеждой, сообщили в Госпогранкомитете.


11 мая в пункте пропуска «Новая Рудня» на границе с Украиной мозырские пограничники в грузопассажирском автомобиле Mercedes обнаружили двух граждан Молдовы, которые прятались под тюками с одеждой.

Документов у них не было — потому, мол, и решились на нарушение пограничного законодательства. Мужчины возвращались домой в Молдову из Санкт-Петербурга, где работали на строительных объектах.

В отношении водителя, тоже гражданина Молдовы, который знал о нарушителях, но хотел на них заработать, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.


Двое пассажиров задержаны до установления личностей. В отношении них начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.


18:04 14/05/2018






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