Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко в разговоре abw.by рассказал, что задержан один из работников Транспортной инспекции: "Это мужчина 1960 года рождения. Задержание состоялось по оперативной информации ОБЭП Ленинского РОВД города Бреста".









Как стало известно аbw.by, УСК по Брестской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 "Получение взятки".

Статья предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.







