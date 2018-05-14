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Подробности ЧП недалеко от ПП "Козловичи": задержан один из работников Транспортной инспекции

Официально о задержании транспортников в пятницу: подозревается в получении взятки.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко в разговоре abw.by рассказал, что задержан один из работников Транспортной инспекции: "Это мужчина 1960 года рождения. Задержание состоялось по оперативной информации ОБЭП Ленинского РОВД города Бреста".


Как стало известно аbw.by, УСК по Брестской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 "Получение взятки".
Статья предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



17:45 14/05/2018






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