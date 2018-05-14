В Минске имеются перебои с вакциной от туберкулеза

Заведующая детского отделения 1-го городского противотуберкулезного диспансера Марина Левченко пояснила «Нашей Ниве»: «Действительно, родителям, которые хотели в эти дни сделать ребенку БЦЖ, врачи вынуждены были отказать. Причина — истек срок годности имеющейся вакцины. А вакцину эту в Беларуси не производят, привозят из России, поэтому и произошел перебой».

Когда вакцина поступит в поликлиники, пока неизвестно.

Причем невозможность сделать БЦЖ означает, что смещается и график дальнейшей вакцинации маленьких детей.

На вопрос, как обезопасить своего ребенка от инфекции на время, пока вакцины нет, Марина Левченко ответила: «Беречь себя и ребенка, меньше ходить с детской коляской по торговым центрам, избегать мест массового скопления людей», пишет Наша нива.