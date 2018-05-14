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Владиславу Казакевичу дали 22 года

Владислава Казакевича суд признал виновным в нападении с ножом на сотрудников шкловской колонии, в которой 19-летний минчанин отбывал наказание за нападение с бензопилой в ТЦ «Европа».

Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы: 5 первых лет Казакевич проведет в тюрьме, оставшиеся 17 — в колонии усиленного режима, пишет Tut.by.

Потерпевшему старшему контролеру Алексею Кузану обвиняемый должен выплатить 3 тысячи рублей в качестве компенсации.

 Суд установил, что утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Владислав Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

 

Госэкспертиза установила, что на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. С этим не согласны ни родители, ни защита обвиняемого, которые считают, что молодой человек болен и нуждается в лечении. Независимые эксперты считают, что у Владислава — шизофрения.

17:02 14/05/2018






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