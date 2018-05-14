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"Только бы ребенок остался живой". Родители пострадавших в аварии приехали в Брест

. 13 мая ее сын вместе с одноклассниками попал в аварию на трассе Р98 в Каменецком районе. В воскресенье в 16.00 ей сообщили о произошедшем, около 5.00 понедельника она была в Бресте.

"Только бы ребенок остался живой". Родители пострадавших в аварии приехали в Брест
Фото: Станислав Коршунов, Людмила Каравай

 «Только помощи от Бога надо. Для себя уже ничего не ждешь и думаешь только о том, чтобы ребенок остался живой», — рассказывает жительница украинского города Сумы Людмила Коровай. 14-летний сын Людмилы Андрей в очень тяжелом состоянии находится в реанимации Брестской областной больницы. Пока он нетранспортабельный.

14 мая в Брест приехали девять родственников. Большинство прибыло в Брест централизованно на бусах, которые предоставила компания-туроператор. Три микроавтобуса с украинскими номерами сейчас стоят на парковке напротив главного корпуса областной больницы. Другие добирались сами: кто на машинах, кто на самолете. Одна семья о произошедшем узнала, находясь в России: дедушка прочитал новости и позвонил родителям.

 

Не приехали пока только родители погибшего мальчика.

 

«Решили объехать платную дорогу»

Людмила Коровай узнала об аварии в воскресенье около 16.00. Ей позвонили по телефону и сказали, что у ее сына есть травмы и ей лучше бы приехать в Брест. На тот момент о состоянии Андрея она не знала.

 

— Уже когда мы были в пути, нашли телефон и позвонили в больницу, разговаривали с врачом, мне перезванивал консул и рассказывал о состоянии ребенка, — рассказала женщина.

 

У ее мальчика — открытая черепно-мозговая травма. Он в реанимации, состояние характеризуется как тяжелое.

 

— Мы приехали в 5.00, нас отвели к ребенку. Доктор все рассказал. Потом еще раз заходили и сейчас только оттуда, — сообщила собеседница.

 

Как рассказала Людмила, поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области Украины. В программе значился товарищеский матч, отсюда и появившаяся везде информация о том, что дети — футболисты.

 

— Ездили дети из одной области, но из разных школ. Даже из разных городов, — объяснила женщина.

 

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на обратном пути из Польши в Украину. Известно, что транспорт из Польши выехал ночью. 13 мая около семи часов утра на 54-м км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь их Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор». Основной удар пришелся на правую сторону буса, где ехал на переднем пассажирском сиденье 13-летний пассажир. Он погиб на месте. Еще шестерых пострадавших доставили сначала в районную больницу Каменца, а затем перевезли в Брест. Водитель в госпитализации не нуждался. По словам Людмилы, сейчас он находится в Следственном комитете.


Фото: gaibrest.by

На вопрос, почему водитель выбрал маршрут через Беларусь, Людмила отвечает так:

 

— Они решили объехать платную дорогу, которая идет по Польше.

 

Сколько родители украинских детей будут находиться в Бресте, пока неизвестно — пострадавшие нетранспортабельные.

 

— Нам не разрешают никуда переезжать. Он в очень тяжелом состоянии. Пока будем здесь, — объяснила Людмила.

 

«Поместятся все»

В Брестской областной больнице сейчас находятся шестеро пострадавших, рассказал TUT.BY заместитель главврача по медицинской части Вячеслав Гавриленко. Из них двое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок без сознания.

 

Вместе с родителями возле областной больницы находятся представители украинской дипмиссии. Консул Украины в Бресте Анатолий Диденко сообщил, что на данный момент дипломаты занимаются решением вопросов с размещением и питанием родственников пострадавших.

 

— Мест белорусской стороной предоставлено достаточно, — рассказал собеседник.

 

Как сообщалось ранее, украинская медицинская авиация сообщила о готовности доставить на родину пострадавших детей авиатранспортом. Однако пока этот вопрос не рассматривается:

 

— По состоянию на данный момент врачи считают, что они (пострадавшие дети) не подлежат транспортировке, — пояснил Анатолий Никифорович.

 

Украинская сторона предлагала направить в Брест своих медиков. В этом, как оказалось, также пока нет необходимости.

 

— Хочу отметить, что с белорусской стороны очень хорошее содействие, высокая оперативность: начиная от медицинской помощи и заканчивая встречей родственников, которые сейчас приезжают, — добавил консул.

 

Он также сообщил, что водитель находится в Следственном комитете, дипломаты поставили его семью в известность об инциденте.

 

— С ним проводятся следственные действия.

 

С семьей водителя дипкорпус также связался.

 

В общей сложности в туристическую поездку ехали около 25 украинских детей на четырех микроавтобусах. 19 детей, которые не пострадали в аварии, разместили в Каменецком районе. Как сообщил TUT.BY председатель райисполкома Валентин Зайчук, им была предоставлена вся необходимая помощь.

 

— Они переночевали. Тут им предоставили питание, проживание. Они связались с родителями и сегодня выехали в Украину.

 

Также с родителями работают сотрудники областного управления МЧС.

 

Это беда для всех, и мы по возможности оказываем помощь. Пока непосредственно родителям, потому что дети очень многие в тяжелом состоянии. Им тоже будет оказываться помощь, но уже после того, как их состояние стабилизируется. На данный момент мы видим необходимость объединить родителей и помочь с решением вопросов размещения и питания, — рассказала начальник сектора психологического обеспечения Брестского областного управления МЧС Наталья Палей.

 

Свою помощь предложили и брестские волонтеры. Две девушки, прочитав об аварии в новостях, утром в понедельник на машинах приехали к зданию областной больницы, чтобы предложить свою помощь родственникам потерпевших. Вместе со спасателями и сотрудниками консульства они помогают с транспортировкой и организационными вопросами.

16:51 14/05/2018






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