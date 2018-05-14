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Известный автогонщик Юрий Семенчук погиб в ДТП

Два человека погибли в ДТП в Кировском районе из-за выскочившего на дорогу лося, сообщил Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

Как сообщают пользователи соцсетей, в аварии погибли многократный призер чемпионатов Беларуси и зарубежных этапов по ралли Юрий Семенчук и картингист Артемий Каменок. В ГАИ эти данные не озвучивают. 

Авария произошла в воскресенье в районе 21:30 на 147-м километре автотрассы М5 Минск – Гомель – во время движения по ней автомобиля Mercedes на дорогу выскочил лось. В момент ДТП в салоне машины находились три человека: Семенчук, его 20-летний сын и Каменок.

Сын гонщика выжил и был доставлен в травматологию Бобруйской центральной больницы. Известно, что он учится в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.

По факту ДТП проводится проверка. Как сообщили в соцсетях, мужчины возвращались с первых этапов чемпионата Беларуси по гонкам, которые проходили в Минске.


Sputnik
16:46 14/05/2018






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