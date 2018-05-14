ДТП с украинским детьми в Беларуси: водителя задержали

По факту смертельного ДТП открыли уголовное дело, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.





Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей.





"Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока речь не идет об их транспортировки в Украину", - сказал Свободе Карпицький.



