ДТП с украинским детьми в Беларуси: водителя задержали
В Беларуси задержали водителя украинского микроавтобуса, который накануне попал в смертельную аварию. Как сообщает Радио Свобода, на данный момент решается вопрос о мере пресечения.
По факту смертельного ДТП открыли уголовное дело, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.
Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей.
"Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока речь не идет об их транспортировки в Украину", - сказал Свободе Карпицький.
16:28 14/05/2018
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